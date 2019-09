Pourquoi aime-t-on tant colporter des rumeurs ?

L’ŒIL DU PSY - Dans la vie de tous les jours, la rumeur gronde, enfle, fait des dégâts. Pourtant, tout le monde y goûte, y cède voire la répand, même inconsciemment. Un psychologue nous explique d'où vient cette fascination humaine pour les ragots.

On dit la détester en public et, pourtant, on n'y échappe pas. Pire, on adore ça en secret : la rumeur, cette "nouvelle de source incontrôlée" comme la définissent les dictionnaires, se répand comme une traînée de poudre. On l'introduit le plus souvent par la fameuse phrase : "Ne le répète à personne, je vais te dire un secret...". Et une heure plus tard, vous pouvez être sûr que tout le monde en est informé, sans même savoir s'il s'agit du lard ou du cochon.

De la rumeur découlent parfois d'hallucinantes légendes urbaines, ces histoires insolites voire pittoresques qui circulent dans nos sociétés modernes, comme cette fameuse "rumeur d'Orléans", datant de la fin des années 60, qui laissait entendre que les cabines d'essayage de plusieurs magasins de lingerie féminine de la ville étaient en fait des pièges pour les clientes, et qu'elles risquaient d'y être endormies par des injections hypodermiques pour être enlevées et livrées à un réseau de prostitution. Une rumeur qui a d'ailleurs pris un tour rocambolesque lorsque l'on prétendit que des clientes disparues étaient prises en charge par un sous-marin remontant la Loire !

Depuis, inutile de préciser qu'Internet a donné une caisse de résonance aux rumeurs les plus délirantes : "Aujourd'hui, il n’a jamais été aussi facile de colporter petites histoires et gros ragots qui foisonnent sur la Toile, et il est bien difficile d’y voir clair", constate le psychologue Samuel Comblez, sollicité par LCI. "A tel point que des outils mathématiques commencent à apparaître, qui permettent de retracer automatiquement le cheminement des informations vraies ou fausses. Il existe aussi beaucoup de sites permettant de tester la véracité des rumeurs et il est forcément jouissif de constater que ces systèmes se cassent les dents ou passent à côté d’une rumeur ayant été colportée. Ce n'est plus par le bouche-à-oreille, mais par la puissance et la rapidité des réseaux sociaux qu’elles se diffusent en quelques clics. La facilité technique contribue à lancer ces rumeur, car quoi de plus facile de le faire qu'en étant caché derrière un pseudo ?"