Pourquoi déteste-t-on tant croiser d'autres Français quand on est en vacances à l'étranger ?

Vos amis vous l'assurent depuis des années : le Machu Picchu, c'est à mourir de beauté. Après des mois d'hésitation, vous faites le voyage au Pérou, et vous voilà en pleine contemplation béate devant la merveille du monde. Mais, qui va là... un touriste se place à côté de vous, appareil photo en main, et vous l'entendez exclamer son éblouissement à voix haute. Horreur : ce voisin est... français, celui-là même qui vous marche sur les pieds dans le métro parisien. Là, il marche sur votre Machu Picchu qui, soudain, perd de sa superbe.





Selon le psychologue Samuel Comblez, contacté par LCI, cette déception de retrouver des Gaulois à l'étranger se révèle simplement "humaine", aussi légitime que partagée : "Si vacances riment avec déconnexion, il est bien compréhensible d'être désappointé quand on entend des conversations en français, les mêmes que l'on entend toute l'année dans le métro, au restaurant ou dans la rue." Certes, mais pourquoi une telle aversion pour nos compatriotes ? Pourquoi nous dérangent-ils plus que, mettons, nos amis italiens, brésiliens, canadiens ou américains ? En somme, pourquoi vade retro les Français et pas les autres ?





Un cliché, tout d'abord : "Les Français véhiculent à l'étranger la triste réputation d'être râleurs, sales, irrespectueux et radins", constate le psychologue. "Ce piètre tableau n'incite pas à les rencontrer à l'autre bout du monde pendant les vacances censées nous couper de notre quotidien et de la France, avec tout ce qu'elle représente. On n'a pas non plus envie d'être assimilé à tous ces défauts. Tout un chacun a, au fond de lui, envie de montrer une belle image de la France, sans être mis dans le même sac que des compagnons de voyage non désirés."