Pourquoi "Dumbo" et sa différence parlent tant à l’imaginaire des enfants

Le psychologue Samuel Dock relève de son côté que Dumbo n'en reste pas moins l'un des dessins animés les moins bien vécus par les enfants, notamment sur un plan psychique : "Je pense à une scène de rêve où l'éléphanteau boit du savon et délire ; on y voit des corps qui se morcellent, se fragmentent, et cette scène est restée cauchemardesque dans bien des imaginaires enfantins. A mon sens, le dessin animé se révèle trop vulnérabilisant, trop questionnant pour que le message de tolérance puisse être assimilé". D'où notre question : Dumbo serait-il trop sombre pour être pleinement appréhendé ?





"Les thématiques sont sombres, oui, mais le dessin animé se termine bien et soulage, répond pour sa part Stéphane Clerget. Les enfants peuvent alors s’identifier à l'éléphanteau dans les épreuves qu'il subit, eux aussi en traversant à leur échelle." Le pédopsychiatre souligne également que ceux qui considèrent avoir des complexes physiques peuvent se reconnaître dans cet éléphanteau aux grandes oreilles. "C’est le thème principal : comment je transforme un défaut en atout. Et ce thème-là touche autant les filles que les garçons. Ce que l’on croit singulier chez nous (la précocité, la trop grande taille…) va devenir ce qui fait de nous quelqu’un ayant sa personnalité et pouvant réussir grâce à elle. Le principe consiste à faire la bascule, à passer de l’idée du 'je-sors-du-lot-donc-j’en-souffre', que l'on ressent à cette période de la vie où l'on est très sensible au conformisme, au fait de tirer une fierté de cette singularité."





Mais l'enfant a-t-il réellement si tôt conscience de sa différence ? "L’enfant en a conscience dès l'âge de 5 ans et il peut commencer à en souffrir en émettant les premières plaintes (j’ai un gros nez, je suis trop gros, je ne suis pas comme les autres etc.), assure le pédopsychiatre. Dès l'âge de 3 ans, l'enfant se sait fille ou garçon, il perçoit les différences précocement mais a priori, il n’en souffre pas forcément – tout dépend bien sûr de la précocité. Les moqueries commencent lors de la grande section de maternelle et chez les enfants en surpoids, on note déjà des mésestimes de soi." Et les contes comme Dumbo de se révéler salutaires pour ceux qui ressentent intimement cette différence : "Les histoires, les contes permettent à l'enfant de trouver des exemples et des solutions métaphoriques. Il se sent alors moins seul, trouve des solutions dans ces fictions, et donc une forme de réassurance." Une manière d'assumer ce qui nous rend unique.