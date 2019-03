Pourquoi la mort d'une idole comme Luke Perry nous touche autant

Peut-on être en deuil d'une star ? Oui, à lire les commentaires sur les réseaux sociaux depuis l'annonce lundi soir de la mort de Luke Perry : on n'y compte plus le nombre de réactions endeuillées ("Dylan, je t'aimerai toujours", "Ma jeunesse n'en finit plus de crever"...). Un phénomène récurrent à chaque annonce de mort de célébrité... Les gens ont beau ne jamais avoir rencontré le comédien Luke Perry, le chanteur de Talk Talk ou le leader du groupe Prodigy, pour citer des artistes récemment disparus, ils s'avouent en deuil de cette célébrité, de ce qu'elle incarnait dans une série ou une chanson et donc de l'émotion qu'elle a suscité en eux. Et certains deuils durent plus longtemps qu'un hashtag sur Twitter.





Aujourd'hui encore, on continue de pleurer certaines stars comme Lady Diana, Michael Jackson ou Prince. Comment cela est-il possible ? Dans leur étude de 2012 sur l’impact du décès de Michael Jackson sur ses fans, Marie-Pierre et Didier Courbet parlaient des interactions para-sociales (IPS) amplifiées par les réseaux sociaux, à savoir "des relations socio-affectives parfois très intenses qui ne s’établissent que dans un sens" : "Plusieurs études ont montré, par exemple, que la plupart des personnes conçoivent les expériences médiatiques souvent quasiment de la même manière que les expériences 'réelles', relevaient ces professeurs universitaires en sciences de la communication. Même si elles savent que le monde montré par les médias est généralement très différent du monde de la vie réelle, elles jugent les gens du monde des médias (acteurs, sportifs, animateurs télé, chanteurs...) de la même manière que les personnes de leur entourage réel. Parfois, elles peuvent également avoir l’impression de partager une très grande intimité avec la célébrité médiatique et de bien la connaître." En d'autres termes, on a l’impression de connaître une star comme Luke Perry et on s’approprie sa mort en exprimant notre peine.