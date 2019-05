Pourquoi la série "13 Reasons Why" est mise en cause dans la hausse des suicides de mineurs aux Etats-Unis

Peut-on aussi y voir une vertu cathartique dans cette expression du mal-être ? Le psychologue la voit davantage dans la série "The End of the F***ing World" : "Pour que ce soit expiatoire, il faut s’identifier au mal-être des personnages mais aussi surmonter les difficultés avec eux, dans un soulagement de la pulsion, ce qu'il n'y a pas dans "13 Reasons Why"". Et c'est selon lui là où réside la limite d'une telle série. "Il est bien sûr sain de représenter les souffrances de l’adolescence et de les mettre en scène, de mettre en lumière sa noirceur comme tous ces moments de vide, de creux que peut contenir cette période de vie, mais l’adolescence ne peut se résumer à cette noirceur permanente. Ne jamais oublier qu'il y a aussi de la joie, des découvertes, de la curiosité. Et tout ce vécu positif est sciemment mis en sommeil dans cette fiction, à tel point qu'elle semble plus s'attacher à des ados dépressifs qu'à des ados lambda."





Le psychologue regrette par ailleurs que, dans les deux saisons de "13 Reasons Why", l'entraide soit bannie du vocabulaire : "Les parents restent sourds, les amis sont des traîtres, le psy de l’établissement est un boulet incapable de gérer une psychothérapie d’ados. Or, on peut aussi s’appuyer sur la solidarité avec ses amis, sur un enseignant, sur un parent, sur une ligne téléphonique d’aide. Sans changer la trame du récit, il aurait été possible de montrer des points d’étayage et en faisant abstraction de cela, la série devient irréaliste, finalement proche de la tragédie grecque. Or, quand on étudie les ados victimes de harcèlement, la dynamique est plus subtile qu’une persécution du monde entier."