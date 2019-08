Pourquoi, quand un voyageur se lève le premier pour descendre d'un train, tout le monde se précipite comme lui ?

Ce besoin de se dégourdir ne concerne pas seulement les longues minutes avant l’arrivée du train dans la gare. L’avion, aussi, se révèle fort révélateur de cette contagion. Tout d’abord, chez ceux qui ne peuvent patienter avant d’embarquer : "les voyages aériens nous conduisent souvent vers la plage, les vacances, la détente... Mais avant d'atterrir, il faut supporter le passage obligé de l'aéroport et accepter de se retrouver coincé dans un espace très petit dans lequel nous n’accepterions pas de rester si longtemps et avec autant de personnes si nous étions à terre. En bref, prendre l'avion est une expérience singulière dont la majorité des êtres humains n'a pas l'habitude. Et à expérience particulière, comportement particulier."





D’où l’incapacité de rester assis au moment de l’atterrissage et du fameux "désarmement du toboggan" : "Rester si longtemps enfermé donne des envies de libertés et de grands espaces", poursuit-il. "L'impression du voyageur est qu'en se plaçant dans le couloir de l'avion sitôt qu'il a touché terre, il pense qu'il aura plus rapidement accès à l'air libre ; et peu importe s'il bloque le passage des autres."





S’ajoute à l’avion un paramètre non négligeable : la trouille ! Les statistiques s'accordent à dire que le décollage et l'atterrissage sont les moments les plus à risques d'un voyage aérien : "Si les accidents sont très rares, la montée d'angoisse qui parcourt les voyageurs doit pouvoir expliquer cette empressement à quitter au plus vite l'espace dans lequel ils viennent de vivre une expérience de grande inquiétude", constate le psychologue. "La peur explique aussi la raison pour laquelle les voyageurs s'agglutinent les uns aux autres lors de l'embarquement. La proximité corporelle avec les autres voyageurs crée une sorte d'enveloppe protectrice qui semble nous protéger et ainsi nous rassure. Nous sommes des Terriens et être dans les airs n’est pas naturel. Nous maîtrisons peu de choses, nous sommes soumis aux aléas météorologiques, aux retards, à la promiscuité... Et la seule chose que nous pouvons contrôler librement, ce sont nos déplacements, en dehors des périodes de turbulences." Tout s’explique donc, même les comportements les plus déconcertants qui, de toute façon, ne vous feront pas arriver plus tôt.