Pourquoi souffrons-nous de plus en plus du "FOBO", cette incapacité à faire des choix ?

C'est un fait, plus il y a de choix, plus on hésite. Et, parfois, plus on souffre. Un terme existe pour qualifier cette frustration des temps modernes : le FOBO ('Fear Of Better Options" en anglais, "Peur d’une Meilleure Option" en Français). Un trouble caractérisé par cette inaptitude, face à la multiplicité des services proposés par les plateformes de réservation ou d’achat (de Booking à Foodora en passant par les sites de rencontres), à faire un choix net, rapide, tranché. En d'autres termes, notre peur de louper la meilleure option possible.





Le terme FOBO a été utilisé pour la première fois en 2004 par un étudiant de Harvard dans un article écrit dans le Harbus (le journal de l'école), arguant que ses camarades de classe et lui étaient comme "paralysés à l'idée de s'engager concrètement dans quoi que ce soit, par peur de ne pas choisir l'option la plus parfaite d'entre toutes (...) Soit les conséquences d'un monde hyper-encombré et hyper-connecté où tout semble possible et où par conséquent, on a l'embarras du choix." La faute à ce "trop d'options" préfigurant la peur panique de passer à côté de l'essentiel propre à la génération Z en germe.