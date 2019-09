Oui, dire pardon peut réellement faire du bien

ABSOLUTION - La première journée internationale dédiée au pardon a lieu ce mercredi 18 septembre. L'occasion de poser une question : quelles sont les vertus de cet acte incitant à prendre de la hauteur ?

Pardonner à celle ou celui qui vous a chiffonné, blessé, trahi, déçu, anéanti ? Impossible. Pourtant, nombreux sont ceux qui vantent les vertus de cet acte libérateur. De tout temps. La philosophie, les religions, les amis, les oracles, les films, les séries, Elton John ("sorry seems to be the hardest work", qu’il chantait)… Tout le monde vous le dira : pardonner ne peut que faire du bien. Une notion de plus en plus torpillée par notre capacité contemporaine à céder aux jugements hâtifs, ceux des réseaux sociaux par exemple, et justement célébrée ce mercredi dans le cadre de la première journée internationale qui lui est consacrée, un événement laïc lancée par l'Association Pardon International dans 20 pays différents. Le dessein : guérir les cœurs engourdis par la tristesse.

Une étude australienne parue en 2013 soutenait que ne jamais dire "pardon" serait bon pour l'estime de soi, mais on peut aussi se référer à cette autre, parue en 2016 dans la revue Journal of Health Psychology, selon laquelle pardonner serait bon pour la santé, en protégeant des troubles physiques et psychiques liés au stress. Comme nous le rappelle le psychologue Valentin Flaudias, pardonner ne signifie en tout cas pas s’excuser pour tout et rien, s’écraser face à l’autre : "Pardonner est une force, là où dire pardon à tire-larigot sous-entend une faible estime de soi, avec une difficulté d’affirmation de soi ou alors une stratégie plus ou moins consciente d’adaptabilité face à une personnalité plus narcissique. Des excuses non sincères, mais qui permettent de ne pas se froisser avec un autre individu plus susceptible."