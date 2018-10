Fausses victimes d’attentats, affabulateurs : comment devient-on mythomane ?

Pendant deux ans, Alexandra D. s'est présentée comme la porte-parole des victimes des attaques des terrasses lors des attentats qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés à Paris le 13 novembre 2015, jusqu'à ce que son mensonge soit démasqué par des adhérents de l'association Life for Paris, après l'exhumation d'une interview que la trentenaire avait donné le lendemain des attentats : face caméra, les yeux rougis, elle y expliquait être une habituée du Carillon, mais par chance ne pas y avoir été présente au moment de la fusillade.





Cette jeune femme, qui a selon la justice "trompé la société toute entière", et contre qui ont été requis 18 mois ferme pour escroquerie et faux témoignage - le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 16 octobre -, a fait montre de mythomanie ("mythos", légende en grec, et "mania", folie en latin), ce désordre psychiatrique, déclinable à l'envi (névrose, psychose ou état limite), se traduisant par des troubles du comportement. Soit, selon l’aliéniste Ernest Dupré dans son traité intitulé "Pathologie de l’imagination et de l’émotivité" (1925), "une tendance constitutionnelle à l’altération de la vérité, à la fabulation, au mensonge et à la création de fables imaginaires". Preuve qu'être mythomane ne se résume pas à mentir ni à fabuler et peut générer des effets absolument dévastateurs pour les autres et pour soi-même.