"Grey’s anatomy", "Les Bracelets rouges"… Pourquoi les séries médicales rendent-elles autant accros ?

Cette adrénaline passe par l'identification : "Ces séries-là parlent de nous", embraye Benoît Lagana. "Elles racontent nos vies, de façon frontale et claire, soit la naissance, la maladie, la confrontation à l’accident, la mort... Et offrent, par rapport à des séries se déroulant dans d'autres environnements, une vision plus personnelle de ce que nous sommes. Une série hospitalière digne de ce nom, qu’elle soit sous la forme du romanesque comme Grey's Anatomy, de l’investigation comme Dr House ou du social comme Urgences, ne peut pas faire l’économie de personnages crédibles, forts et pleins, touchant immédiatement. Patients comme soignants, on doit pouvoir s’identifier à eux." Et donc ne pas avoir la sensation de voir des super-héros stoïques, invulnérables et invincibles.





Bref, ce que l'on aime chez eux, ce sont les faiblesses, les imperfections... En somme, ce qui les rend humains : "L'enjeu des séries médicales, c'est aussi de savoir comment les personnages vont y arriver, quitte à rater ce qu'ils entreprennent. Dans une série policière, s'ils peuvent avoir des failles, les enquêteurs ne peuvent pas échouer, ils doivent trouver l’assassin."