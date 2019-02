"Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?" : tord-on vraiment le cou aux clichés racistes en en riant ?

Est-il exact d'affirmer comme on l'entend souvent que le rire, comme le code, a changé ? Chloé Delaporte note surtout une "prise de conscience collective de certaines problématiques" : "Le fameux 'on ne peut plus rire de rien' se révèle le plus souvent tenu par des gens qui ne sont jamais la cible des clichés, occupant une position sociale dominante (par exemple en tant qu’homme, en tant que Blanc/Blanche, en tant qu’hétérosexuel, en tant que cisgenre, en tant que mince, en tant que valide, etc.). Et les jeunes générations se révèlent de fait plus sensibles aux questions des rapports de domination, notamment aux rapports de race : un concept comme les 'white tears' (le fait pour un Blanc de se placer en victime dans une discussion sur le racisme, en mentionnant par exemple le racisme anti-Blancs) est de plus en plus connu, compris."





Certains films ou séries comiques, sortis il n’y a pas si longtemps, peuvent ainsi donner lieu aujourd’hui à des lectures différentes, en fonction des générations, comme en témoigne un article publié par le quotidien anglais The Independant expliquant que les Millenials jugeaient la série Friends ajoutée au catalogue Netflix comme "homophobe, transphobe, raciste et sexiste" : "De nombreux abonnés qui redécouvraient la série ont été choqués par les blagues homophobes récurrentes et l’invisibilisation des non-Blancs à l’écran. Le public d'alors était certainement moins sensibilisé, moins prompt à 'voir' ces ressorts humoristiques et à les trouver problématiques."





Soit la conséquence d’une évolution sociétale, proche de celle des Etats-Unis, où le racisme n'est pas un sujet de comédie : Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, s’il a cartonné sur le sol français, n’y a pas été distribué. "Les distributeurs US estimaient que le film serait jugé raciste par les spectateurs américains", assure Chloé Delaporte.