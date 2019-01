Propos de Yann Moix sur les femmes asiatiques : "On ne peut pas tout dire au nom d'une liberté fantasmatique sacrée"

Ainsi, en réduisant "un individu à ses origines raciales et, surtout, aux représentations culturelles, corporelles, intellectuelles, que vous vous faites de ces origines", le fétichisme ethnique revêt aux yeux du sexologue une connotation raciste. "Discuter entre amis de ces sujets, s’interroger sur les raisons de ces attirances, pas de problème !, lance-t-il. Mais les ériger en attirances acceptables socialement, c’est alimenter les clichés les plus sordides de tri des races et c’est dangereux. Vous triez sur un critère purement racial, c’est donc, stricto sensu, du racisme."





Patrick Papazian fait surtout valoir que si des personnes considérées comme des "fantasmes sur pattes" expliquent qu’elles considèrent qu’il s’agit de racisme, "il faut l’entendre et réfléchir aux leviers de ces fantasmes" : "J’ai des patients, objets de ces fantasmes, qui souffrent vraiment de ces fétichismes, quelles que soient leur identité et leur orientation sexuelles, et qui, pour les personnes noires ou asiatiques, évoquent l’impression d’être encore le 'fantasme quasiment animal de l’homme blanc'. La question qui revient souvent, c’est : "Et si j’étais blanc/blanche, aurait-il/aurait-elle voulu de moi ?".





De quoi rappeler en somme que la seule personne habilitée à évaluer le caractère offensant ou dégradant d’un fantasme, c’est la personne qui en est l’objet ou qui en est exclue, pas la personne qui fantasme.