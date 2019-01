Qu'est-ce que la "lypémanie", cette forme de mélancolie extrême qui empêche de vivre ?

La lypémanie ("lypé" signifie tristesse en grec, et "manie" obsession) n’est pas une nouvelle maladie psychique. Le psychiatre E.Esquirol (1772-1840) a introduit ce terme dès le XIXe siècle dans son traité De la lypémanie ou mélancolie. Un essai décrivant la mélancolie comme une succession d’états de tristesse prolongée et de prostration chez des hommes et des femmes n'ayant plus envie de rien, restant figés, cloués au lit et fixant le plafond dans l’attente d’un être, d’un événement...





"Le terme 'lypémanie' a été créé en réaction au mot 'mélancolie', vertu créatrice célébrée par Aristote, Cicéron, les hommes du monde et les poètes", assure à LCI le psychanalyste Olivier Douville. Sous le terme "mélancolie", on distingue en effet des états très différents qui vont du chagrin d'amour à la compulsion suicidaire. La lypémanie, que Esquirol voulait distinguer de tous ces usages allégoriques et qui signifie en grec "éprouver du chagrin et de l’anxiété", décrit, elle, précisément, une passion triste pouvant se définir par un état dépressif de mélancolie profonde, qui va évoluer en obsession morbide.





Un trouble psychique méconnu mais récemment remis sur le devant de la scène par Marc Lavoine, qui a confié souffrir de cette maladie : "Ma mère en était atteinte, avait-il révélé en juin dernier dans l'émission "On ne peut pas plaire à tout le monde". "J'ai vu ma mère dépérir petit à petit, et respirer machinalement. Et elle n'était même plus capable de dire 'je t'aime' aux personnes qu'elle aimait le plus, ses enfants (…) Parfois j'ai l'impression d'être comme elle, d'attendre quelqu'un qui ne vient pas".