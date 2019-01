"Quand la colère devient haineuse, elle se dirige contre une seule personne" : comment Macron est devenu l'épouvantail des Gilets jaunes

LCI - Qu'est-ce qui provoque la colère ?





Michel Erman - Dans une société comme la nôtre, très individualiste, comme toutes les sociétés occidentales, les liens sociaux se forment souvent avec des émotions. Et la colère en fait partie. Mais c'est une émotion extrêmement particulière car c'est sans doute la plus archaïque, la plus ancrée dans la psyché humaine, et en même temps la plus discréditée. Elle a en effet été condamnée par pratiquement tous les systèmes philosophiques, toutes les morales issues des religions, parce que c'est l'émotion la moins sociable. C'est avant tout un échec de la parole. Cela se manifeste en premier par un juron, puis par des insultes. On se met en colère en jurant.





C'est aussi la seule émotion dans sa réaction immédiate qui se prévaut du rétablissement de la justice. C'est une émotion en lien avec le monde et autrui et qui dit : 'Attention là, j'ai été injustement traité'. Au quotidien, on parle plutôt d'irritation et on y est tous les jours confrontés. On s'irrite par exemple quand quelqu'un nous prend notre place de parking et on peut se montrer désagréable ou insultant, parce qu'on est impuissant. La colère révèle notre impuissance.