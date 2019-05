"Koh Lanta" : mais pourquoi les chefs se font-ils tous éliminer ?

Dans le cadre de "Koh-Lanta", n'en déplaise aux offusqués des réseaux sociaux, rien d'étonnant donc à ce que la rivalité prenne le pas sur la solidarité (et que le vice cherche des noises à la vertu) : "Par la force des choses, le meneur vient rapidement à occuper un rôle différent du reste de l'équipe et acquiert ainsi un statut exceptionnel", constate Benjamin Thiry. "Son existence menace alors de facto l’illusion d’équité entre les membres du groupe car il n’est plus à la même place que les autres." En résulte une forte d'ambivalence : "Pour certains, le chef garantit la protection. Mais pour d'autres, il représente une menace pour l’égalité des membres du groupe. Et ainsi, les choix qu’il opère sont forcément soumis à la critique aiguë des autres."





Avec des sentiments aussi exacerbés, un meneur peut passer en un claquement de doigts (et donc en une émission) de la cristallisation amoureuse à la haine noire : "Pour tout chef, dans un jeu comme ailleurs, cette idéalisation s’accompagne immanquablement du mouvement inverse, celui de la dévalorisation", confirme le psychologue. "Lorsque le meneur déçoit, alors il déçoit à la hauteur des espérances portées sur lui". En d'autres termes, il est immanquablement et simultanément aimé et détesté, que cela soit conscient ou inconscient. "Une citation romaine antique résumait le danger qui guettait les plus grands dignitaires qui décevaient le peuple et qui étaient alors jetés dans le vide à partir d’une crête rocheuse : 'La roche tarpéienne est proche du Capitole'. Cette citation invite à penser que plus une personne gagne en pouvoir, plus sa chute pourrait être vertigineuse." Quitte à laisser les médiocres accéder au pouvoir, voire au triomphe, à sa place, fut-elle méritante…