Réseaux sociaux et dépression à l'adolescence : les filles plus vulnérables que les garçons

Quel impact ont les réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes ? C'est ce que questionne une étude anglaise menée par des chercheurs dans le cadre de la Millenium Cohort Study par l'University College de Londres et analysant l’état de 10.904 jeunes adolescents de 14 ans nés entre 2000 et 2002 au Royaume-Uni.





Chez ceux qui fréquentaient les réseaux sociaux jusqu’à plus de cinq heures par jour, force est de constater que les résultats sont alarmants : les symptômes dépressifs décelés chez les filles dans ce cas augmentent de 50% par rapport à celles qui ont une utilisation moins frénétique d'Instagram ou Twitter. Chez les garçons, cette hausse n'est "que" de 35%. Un écart qui s'explique entre autres par le fait que les adolescentes demeurent les plus grandes utilisatrices de réseaux sociaux (40% des filles sondées les utilisent plus de 3 heures par jour contre seulement 20% de garçons). "Une différence alarmante", souligne auprès de CNN la professeure d'épidémiologie et de santé publique Yvonne Kelly.





Comme le souligne The Guardian, trois quarts des filles âgées de 14 ans présentant ces symptômes révèlent aussi une mauvaise estime d'elles-mêmes, n'aiment pas à quoi elles ressemblent et dorment sept heures ou moins. Ajoutez à cela le fléau du harcèlement en ligne, très présent chez les sondé.e.s - 40% des filles et 25% des garçons avouent l'avoir déjà subi - qui n'arrange rien à l'affaire.