Et vous, êtes-vous plutôt FOMO ou JOMO ?

Aux antipodes du FOMO, se trouve son ennemi juré : le JOMO ("Joy of missing out"), nouvel acronyme inventé par l’entrepreneur Anil Dash, qui s’engage dans un schéma global de réduction de la consommation aux ordis/tablettes/smartphones et nous incite à ravaler comme un vortex ce truc difficile que l’on nomme le quotidien. Le message est simple, clair : se déconnecter permettrait de se ressourcer. Une incitation à retrouver une distance critique nécessaire pour ne pas se faire bouffer par la machine virtuelle et à ne pas céder à toutes les injonctions imposant des tutos de coach, des wish-lists et des to-do lists.





De fait, face à notre sollicitation permanente, chacun doit désormais "jomoïser". Mais n'est-ce pas au fond aussi radical que de se "fomoïser" ? Ne faut-il pas y voir une volonté de nous infantiliser en nous rappelant l'évidente nécessité de décrocher de son smartphone ? Selon Dominique Boullier, professeur de sociologie à SciencesPo, "des mots comme FOMO et JOMO sont des capsules très simples pour donner un coup de pouce et par ces réflexes cognitifs, ils nous instrumentalisent. Google finit par reprendre ces mots-clés, par offrir des services correspondant aux FOMO et JOMO. Il ne faut pas oublier les effets délétères de cette ouverture complète à la connexion, rester vigilant sur cette façon que nous avons de nous jeter à bras le corps et de lancer des messages, des sollicitations, de la demande de reconnaissance. L'internaute alimente cela, lui aussi, et du coup, ces termes-là sont "modes", utilisés massivement sur les plates-formes pour des raisons publicitaires."





Au final, "parler JOMO, c'est déjà être dans le FOMO", avoue-t-il. "Nous sommes dans des logiques d'inversions de valeurs qui montrent à quel point nous sommes connectés, pas à l'appareil mais à l'univers sémantique partagé par tous ces gens."