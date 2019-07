Réseaux sociaux : pourquoi il faut faire tomber la dictature du "like"

Instagram va tester une nouvelle façon d’afficher les mentions "j’aime" sous les photos publiées par ses utilisateurs. Comment ? En les masquant. Le réseau social veut ainsi mettre fin à la "dictature du like" qui pèse sur la santé mentale des internautes. Une dictature, vraiment ? "Oui, des apparences, nous confirme le sociologue Rémy Oudghiri : les chiffres sont probants. Aujourd’hui, selon l’Observatoire de Sociovision, 44% des gens disent se comporter de façon très différente sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. Et le chiffre atteint 61% chez les 15-25 ans ! C’est dire si, notamment chez les plus jeunes, la conscience d’une double identité est vive."





Mais plus que cette double identité, c'est surtout l'importance du bouton "like", signe surplombant d'approbation sociale, qui est pointée du doigt. Selon une étude américaine, ce bouton affecterait même le cerveau des ados, jouant un rôle dans leur comportement pour déterminer ce qui est cool ou non. "Chez ces jeunes, expliquait en 2016 une journaliste du New York Times dans un article commentant les résultats cette étude, les images avec beaucoup de vues généraient une plus grande activité dans les régions neuronales du cerveau impliquées dans le processus de récompense, la cognition sociale, l’imitation et l’attention". Au risque de créer bien des dégâts.





Alors, le fait que Instagram décide de mettre en stand-by cette politique des apparences triomphantes en cachant les like constitue "une véritable aubaine pour les rapports humains", selon le thérapeute Alexis de Maud’huy, également sollicité par LCI : "Le critère des like se cumule à celui du nombre de followers et de retweets et amplifie la terreur des commentaires négatifs pour créer une anxiété de performance. Bien sûr, les like sont différents selon les plateformes, selon que ce soit ceux des amis sur Facebook ou des followers pas forcément proches sur Twitter. Mais, si les like masqués ne concernent pour l'heure que Instagram, ce n’est pas anodin".