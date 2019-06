Rêve lucide : comment peut-on parvenir à prendre le contrôle de ses songes ?

Il faut selon lui distinguer deux formes de "rêves lucides" : le "rêve lucide ludique" et le "rêve lucide thérapeutique". "Le rêve lucide ludique suggère que chacun est maître de son inconscient, le contrôle, produit ce qu'il en veut. Essayer de le faire réclame beaucoup d’efforts et dépend de la réceptivité des personnes. Mais la méthode que je préconise reste celle du rêve lucide thérapeutique, de manière exceptionnelle, consistant à induire le contenu d’un rêve récurrent qui serait cauchemardesque. J’invite les personnes qui en souffrent à prendre conscience qu’elles sont en train de rêver et à affronter le contenu désagréable, à voir ce dont il s’agit, plutôt que de se réveiller ou de s’enfuir."





Un exemple précis de rêve lucide à vertu thérapeutique ? Le psychanalyste cite les rêves de poursuite, où la technique est la plus efficiente : "La personne suivie se sent impuissante mais le danger est plus souvent supputé que réellement vu. Ce sont des croyances qu'elle a, soit celles d’être suivie, harcelée... Je l'invite alors à se retourner, à devenir lucide pendant le rêve et à regarder ce qu’elle fuit. A ce moment-là, tout change car elle s'aperçoit qu’il s’agit d’un visage familier ou alors qu’il n’y a rien, que ce qu’elle prenait pour un poursuivant n'en est pas, et elle arrive à identifier ses peurs."





Une méthode qui marche, selon l'onirologue, et qui, surtout, se prépare : "Il faut programmer son rêve le soir avant de dormir, se dire 'je vais rêver de telle chose' et induire une infection particulière dans le rêve ayant le pouvoir d’en changer le contenu. Je préconise une petite séance de respiration avant de s’endormir, une méditation, un apaisement du mental, une induction des images qu’on souhaite voir apparaître. Au bout d’une semaine, le rêve lucide se produit."