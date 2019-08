Se gaver au buffet à volonté : pourquoi une telle avidité pendant les vacances "all inclusive" ?

Qui dit joie des vacances "all inclusive", en pension intégrale ou en demi-pension, dit parfois angoisse face à des gloutons plus avides de tout que vous et ce depuis votre arrivée sur Terre. Leur objectif : s’en mettre plein la panse chaque jour-chaque minute-chaque seconde, du petit matin au grand soir. A tel point que, parfois, leur passe-droit de VIP ne suffit pas. Plus ils ont accès au buffet à volonté, plus certains adeptes de ces formules tout inclus sont paniqués dès le petit-déjeuner à l’idée de "manquer", en l’occurrence de croissants chauds, de fraises équeutées, d’œufs brouillés ou de jus d’orange. En fin de compte, il arrive souvent qu'à force d'assiettes archi-remplies par les uns, les autres (les retardataires qui n’avaient qu’à ne pas être des retardataires) doivent essuyer dès 10 heures du matin les excuses du responsable des chocolatines, confus de n’avoir que deux pains au raisin rassis à leur proposer…





Chez les rois du "all inclusive", les plus radicaux vivent ainsi en horaire décalé avec le tout-venant vacancier, avec une horloge capricieuse dans le ventre et quelques minutes d'avance aux différents buffets. Pour celui du soir, rien ne peut leur faire plus plaisir qu'attendre l'ouverture des portes à 19 heures pétantes et de se précipiter au stand moussaka pour s'en resservir à l'envi. Ceux-là savent trop bien qu’une demi-heure plus tard, le réfectoire s’est transmué en terrain de guerre : tout le monde fait la queue, guette la gruge, rumine intérieurement, jette des regards mauvais, fout la pression avec son assiette en l’air. Et que, vers la fin du service, c’est carrément devenu un champ de ruines : ne subsistent que deux trois frites abandonnées pour celles et ceux qui auraient eu la malheureuse idée de profiter de leurs vacances.