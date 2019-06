Selfies à Tchernobyl et "dark tourism" : comment en arrive-t-on à une telle indécence ?

Pour le psychiatre Antoine Pelissolo, également sollicité par LCI, plus que la simple fascination morbide, ce "dark tourism" traduit une "quête de visibilité" dans notre société d'images et donc une "dimension provocatrice" : "Ceux qui partent dans le bourg désert de Pripyat pour se prendre en selfie veulent absolument rester parmi ces 'influenceurs' ; pour ce faire, ils passent par cette forme pour exister aux yeux du reste du monde, tels des aventuriers de l'extrême. C'est du moins ce qu'ils croient au moment de faire leur selfie et de le publier. Or, ils oublient à quel point ils sont des moutons de Panurge qui suivent les autres, soit la définition même d'un réseau social où chacun se suit et où les modes évoluent de manière infectieuse, parfois dans une escalade dans la provocation et le trash."





En d'autres termes, dans ce monde de plus en plus proche d'un épisode de Black Mirror, où il faut frapper fort pour exister, il faut avoir la folie des grandeurs et faire le déplacement vous rend encore plus tendance et plus cool.