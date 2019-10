Seuls 10% des 15-20 ans se sentent assez sensibilisés sur la notion de consentement

Le sondage montre également que 48% des jeunes Français estiment que l'on fait "moins" l'amour "qu'avant" et 33% d'entre eux associent cette baisse de libido au stress, mais aussi à la pornographie (25%), à l'insatisfaction sexuelle (22%) et aux écrans (20%). L'enquête montre toutefois que 85% des jeunes pensent que le sexe est important dans une relation. Les sondés vont même jusqu'à affirmer qu'on parle plus facilement de sexe que d'amour et évoquent un tabou autour des notions de désir et de sentiments.

Un rapport complexe à la sexualité que le sexologue Patrick Papazian analyse en ces termes : "La génération Y est la première génération qui a 'tout vu et tout connu' virtuellement avant d’avoir fait quoi que ce soit dans le domaine de la sexualité. On peut comprendre que le passage à l’acte soit vécu différemment : moins d’effet de surprise, une lassitude plus rapidement ressentie. Ce que j’observe parfois, illustre-t-il, ce sont des couples d’une vingtaine d’années en errance sur le plan sexuel, ne trouvant plus de levier d’excitation. Chez eux, l’entrée en sexualité est souvent l’occasion de redescendre sur terre et de rentrer dans une pratique plus banale et routinière. Certains vont dès lors préférer retrouver l’excitation d’un écran. L’écran et le virtuel érotique sont parfois aussi efficaces que la réalité et moins fatigants... Moins d’efforts de séduction à faire, plus de liberté dans l’anonymat du web, c’est tentant."

*Etude 15-25 ans et le sexe disponible sur le site HelloJam.fr