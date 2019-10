SEPT À HUIT - Laurence, le burn out d’une directrice d’école

TÉMOIGNAGE – Laurence était devenue directrice d’école dans l’Hérault par passion. Elle raconte la pression infernale de ce métier en première ligne auprès des enfants et le burn out qu’elle croyait impossible.

Ancienne directrice financière dans un groupe privé, résistante à la pression, Laurence pensait être armée pour devenir directrice de maternelle. Mais ce nouveau challenge, choisi par passion, va s’avérer être un chemin de croix. La sécurité des enfants, la pression des parents, les humeurs du personnel... Un job infernal et sans relâche qui la conduira au burn out et à des idées suicidaires. Quelques jours après le suicide d’une directrice à Pantin qui a ému la France entière, elle témoigne sur un métier en première ligne et en souffrance.



