Les 18-35 ans font-ils vraiment moins l'amour que leurs aînés ?

La France a peur, les médias tirent la sonnette d'alarme, les parents tremblent... Une étude anglaise de 2013, régulièrement reprise dans les médias depuis, avait mis en évidence le fait que les jeunes adultes de la génération Y feraient moins l’amour que leurs aînés, voire beaucoup moins (une moyenne de 4,9 fois par mois pour les hommes et de 4,8 fois par mois pour les femmes). Depuis, d'autres publications sont venues alimenter ce constat, comme celle, américaine et datant de 2016**, dans laquelle environ 15 % des adultes de 20 à 24 ans disaient n’avoir eu aucun partenaire sexuel depuis leurs 18 ans, un chiffre qui n'était que de 6 % pour la génération précédente. Une autre plus récente, menée en Grande Bretagne***, a de son côté montré qu'une personne sur 8 de plus de 26 ans serait toujours vierge...





Est-il pour autant exact d'affirmer, comme on le lit souvent, que les rapports sexuels ne séduisent plus vraiment les Millenials ? "Dans une société hyper individualiste, il s'avère effectivement plus difficile d’en avoir", nous répond Samuel Dock, psychologue pour adolescents. "Tout simplement parce qu'il devient plus ardu de supporter l’étrangeté de l’autre, nécessaire à tout rapport sexuel, quand on peine déjà à affronter sa propre étrangeté, cette part d’inconnu que nous avons tous." Narcisse 2.0 serait-il trop soucieux de lui-même pour s’engager corporellement avec autrui ? Ce désir apparemment en berne aurait-il pour origine le flot des notifications sur portable, un abus de bingewatching sur Netflix ou encore l’accès libre à la pornographie, ce démon si souvent pointé du doigt ? Rien de si simple, évidemment...