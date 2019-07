"Sexygénaires" : selon une étude, les plus de 50 ans sont de bien meilleurs dragueurs

Et s’ils devenaient un modèle pour les jeunes générations ? Selon les résultats d'un sondage OpinionWay* pour l'appli de rencontres "Passions", les plus de 50 ans incarneraient dans l'esprit et dans la pratique une "forme de drague vintage", donc plus hédoniste, plus inspirante et surtout plus authentique.





Selon le sociologue Ronan Chastellier, cité par les auteurs de l'étude, ces ''sexygénaires", comme on les surnomme, auraient un style spécial, un charme issu d’une époque idyllique où les relations semblaient plus simples, un charme également propre à la maturité : ''Ils sont plus 'vrais' que les moins de 35 ans perdus dans une course à la performance, à la visibilité ou à l’ego. Les séducteurs 'vintage' ont été influencés par les années 60 ou 70, une sorte de paradis perdu où l’on préférait la liberté à l’autorité, les sorties aux corvées, le travail choisi à la besogne subie. Ce sont de vrais modèles pour les moins de 35 ans, aujourd’hui".