Slow TV : pourquoi ces vidéos dans lesquelles il ne se passe rien cartonnent

Mais qu'est-ce qui explique cette appétence ? Sollicité par LCI, le psychologue Boris Charpentier voit du positif dans cette tendance qui permet à l'être humain, sollicité en permanence par les nouvelles technologies et les notifications sur son smartphone, de retrouver le goût pour cette lenteur plus que nécessaire : "Ces vidéos, si elles peuvent sembler surprenantes, répondent à un réel besoin de calme et de sérénité, parfois difficile à trouver dans le rythme effréné de notre quotidien", constate-t-il. "On les regarde sans analyser, on entre dans un état de concentration proche du 'non-faire' qu’on peut expérimenter lorsque l’on pratique la méditation par la pleine conscience. On décide pendant un laps de temps de ne pas réagir aux stimuli externes, mais simplement de se laisser porter par nos sens."