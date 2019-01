Hors des films, un schizophrène peut-il vraiment avoir une vingtaine de personnalités ?

Dans Glass de M. Night Shyamalan, en salles ce mercredi 16 janvier, l'acteur James McAvoy reprend le personnage qu'il jouait dans Split, un psychopathe possédant 24 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune. On le qualifie dans le film de "schizophrène", comme on qualifiait de "schizophrènes" des personnages voyant double (et plus si affinités) dans Fight Club, Lost Highway, Identity ou encore Black Swan. Mais le cinéma donne-t-il une définition juste de la schizophrénie ? Est-ce que cette maladie, qui touche autant les hommes que les femmes, se résume simplement à avoir un dédoublement de la personnalité ?





Anne-Victoire Rousselet, psychothérapeute en TCC (Thérapie Comportementale et Cognitive) et auteure de Mieux vivre avec la schizophrénie, nous assure qu'il s'agit d'une "erreur de scénariste" glissée dans l'imaginaire collectif : "Les gens pensent que les schizophrènes sont des psychopathes comme dans les films. Mais il faut vraiment arrêter avec ce cliché du schizophrène aux personnalités multiples, dont les patients sont eux-mêmes victimes car il entraîne une stigmatisation. Or, être schizophrène, ce n’est pas nourrir des personnalités multiples mais nourrir des altérations de la perception, donc percevoir des choses qui ne sont pas vraies, assimilables à des intrusions dans le cerveau d'informations, ou entendre des voix. Quand on parle de schizophrénie, c’est une erreur, il faudrait parler de troubles schizophréniques, et ce n'est pas une réalité partagée avec les autres".