Elle touche les enfants comme les adultes : souffrez-vous de la peur de l’abandon ?

Se pose aussi la question de la peur de l'abandon une fois adulte. Parfois, certains en souffrent sans le savoir et ne savent pas d'où vient ce manque en eux : "Chez l'adulte, cette peur se révèle plus inconsciente, souligne Bernadette Lemoine. Si chez l'enfant, les troubles du sommeil constituent les premiers signes de l’angoisse de séparation (grosso modo, il surveille si ses parents sont toujours là), chez l'adulte, c'est la peur panique de la solitude qui s'exprime. Elle atteint alors des hommes et des femmes qui ne supportent pas cet état, vont se mettre en couple avec n’importe qui et qui, s'ils ou elles tombent sur un pervers narcissique, ne voudront pas quitter leurs bourreaux de peur de se retrouver seuls".





Est-il malgré tout possible d'en venir à bout ? La réponse est oui mais "la route est longue", prévient Antoine Pelissolo : "La personne en souffrance doit travailler sur elle-même, plonger dans ses souvenirs, traduire le ressenti émotionnel de ce qui s’est passé dans son enfance. Surtout, elle doit être très bien accompagnée et il doit retrouver des liens affectifs sécurisants pour vaincre sa vulnérabilité."





Selon Bernadette Lemoine, "une thérapie, qui va durer longtemps, s'impose. Pour ce faire, il faut absolument que le thérapeute soit bien au courant de la nature de cette angoisse de séparation, si possible qu'il comprenne ce qui l’a provoquée dans la petite enfance. Cela ne se règle pas d'un coup de baguette de magique: si elle peut être résolue en quelques minutes chez un très jeune enfant, elle nécessite plus de temps et de moyens à mesure qu'on grandit. Le mieux est de s'y attaquer le plus tôt possible."