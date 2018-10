"Venom" sort au cinéma aujourd'hui : mais pourquoi les figures du mal fascinent-elles autant nos enfants ?

Geneviève Djénati, psychologue clinicienne et psychothérapeute, voit en cet homme métamorphosé en super-méchant par un symbiote extra-terrestre "une transformation corporelle inévitable" : "La problématique que revêt Venom est celle de la transformation du corps, de la personnalité et de la perception de soi. Des questions bien présentes à l'âge de cinq-six ans au moment de l’Œdipe, qui se rejouent plus tard au moment de l’adolescence avec la sexualité en plus. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, le personnage de Venom s’avère très ambivalent : il veut lutter contre le mal tout en étant possédé par le mal et cela demande à faire des choix, à choisir son camp entre le bien et le mal et à choisir sa bande d'amis."





Selon la psychologue, l'une des raisons pour laquelle Venom fascine les enfants vient aussi du look : "Venom a une tête de dinosaure, prolongeant un peu la fascination que les enfants éprouvent pour les dinosaures d'autant que ce personnage questionne l’origine, d’où vient cette créature extra-terrestre. Les forces du mal qui viennent d'ailleurs vont être plus fortes que celui qui y résiste. Symboliquement, c’est l’attraction du mal, soit quelque chose de mortifère." D’où un divertissement cherchant à tutoyer la complexité et la noirceur, qui s’adresse certes aux adolescents mais aussi aux enfants, vivant de concert les mêmes turpitudes existentielles.