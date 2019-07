"Stranger Things" : mais pourquoi les années 80 nous fascinent autant ?

Une appétence pour cet âge d'or qui, selon lui, revêt des implications plus profondes, plus viscérales : "Les ados rêvent de leurs origines, fantasment ce qui a eu lieu avant leur naissance, ce moment où leurs parents ont connu leur premier émoi amoureux et donc à l’énigme de la filiation, des "universaux". Ces questions métaphysiques et universelles qui fascinent l’humain depuis la nuit des temps. La preuve avec les adolescents des années 90 qui, eux-mêmes, étaient déjà fascinés par le fait d’être ado dans les années 70."





Le pédopsychiatre cite en exemple la série How I Met Your Mother qui, en substance, "raconte comment papa a rencontré maman" : "C’est exactement le même ressort de ce que l’on appelle en psychanalyse le "fantasme des origines". Tout enfant s’interroge sur sa conception : d’où il vient, comment papa et maman se sont aimés… Des questions fondamentales pour lui, que ces séries se déroulant dans le passé tendent à explorer."