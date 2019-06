"Toy Story 4" : quand les jouets de leur enfance rendent les adultes nostalgiques

Woody le cowboy, Buzz l'Eclair et leurs amis ont bien failli rester sous une épaisse couche de poussière. Les studios Pixar pensaient avoir tourné la page de "Toy Story" en bouclant la trilogie en 2010. Mais comme cela arrive parfois aux enfants qui ne veulent pas grandir, ils ont ressorti les vieux jouets du placard pour leur redonner une nouvelle vie dans un quatrième et dernier épisode. Neuf ans plus tard, Toy Story 4 reprend l'histoire là où le troisième épisode l'avait laissée. Et la saga de draguer un nouveau public. Mais chez les plus vieux, les jeunes adultes ayant grandi avec la saga, la nostalgie du jouet prend tout son sens...





Vous avez d'ailleurs été nombreux à répondre à notre appel à témoins sur le rapport aux jouets de l'enfance, beaucoup s'en disant nostalgiques, à l'instar de Lindsay : "Quand je repense à mes Barbies, je replonge dans le passé. Mes parents m'avaient offert une super maison pleine de meubles. Malheureusement, je m'en suis séparé à un âge dit ingrat. Et aujourd'hui je regrette, d'autant qu'il m'est impossible de retrouver la même chose pour ma fille malgré mes recherches." D'autres encore se souviennent avec tendresse de leur voiture K2000, de leur Kiki ou de leur figurine G.I. Joe.





Rien de plus normal que d'éprouver de tels sentiments. Selon le pédopsychiatre Stéphane Clerget, auteur de "Soigner les enfants hyperactifs sans médicament" (Fayard), "plus de trois individus sur quatre se souviennent d’un jouet, pas forcément le premier, ayant marqué leur enfance. Ce qui est associé au jouet, c’est une période de la vie que l’on ne retrouvera pas, de plus en plus chérie comme le vert paradis de l’enfance. Soit le reflet de moments que l’on a un peu oubliés, dont il ne reste pas beaucoup de traces mnésiques, si ce n’est le plaisir que l’on éprouvait alors. Les premiers jouets sont à la fois des machines à voyager dans le temps et des mémoires émotionnelles. L’enthousiasme que l’on avait face à ce jouet était unique. A tel point qu'avoir une première voiture ou un premier scooter ne possède pas la même intensité." D'où la volonté pour certains de garder ces jouets comme des doudous. Parfois même comme objet de transmission de parent à enfant.