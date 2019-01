"Trouver une copine", "moins travailler"... Vous nous avez partagé vos bonnes résolutions pour 2019

Qui ne s'est jamais promis, entre la poire et le fromage un soir de réveillon du 31 décembre, de maigrir, de s’inscrire dans une salle de sport ou d’effacer Candy Crush de son smartphone pour lire davantage ?





Comme nous le savons tous, lorsqu'une année se termine, on espère que la suivante sera synonyme de changement. Ce qui nous incite à prendre des bonnes résolutions comme "je prends du temps pour moi", "je me remets au sport", "je me recentre sur l'essentiel".... Des vœux que l'on sait pieux, qui donnent parfois même lieu à des concepts étonnants comme le "Dry January", qui fait florès en Grande-Bretagne, l'idée consistant à passer tout le mois de janvier sans boire une goutte d'alcool.