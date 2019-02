Ultra-connectés, narcissiques, accros au porno... Ces clichés qui font entrer tous les jeunes dans le même moule des "millennials"

On dit les "millennials" accros aux selfies et aux notifications sur leur smartphone, vivant dans leur bulle narcissique 2.0. "Génération Y, génération narcissique", comme le titrait en 2015 nos confrères du "Point". Sont-ils réellement des monstres d'égoïsme, pis que les générations précédentes ? "Les études de synthèse nuancent le constat d’un narcissisme qui irait en augmentant chez les plus jeunes", tempère Vincent Cocquebert. "Une première fois en 2010 et une seconde fois en 2017, le chercheur Brent Roberts a comparé les résultats de 1 200 étudiants qui avaient répondu en 1990, en l’an 2000, en l’an 2010 et en 2017 au questionnaire de "Narcissistic Personality Inventory". Soit une sorte de QCM d’une quarantaine de questions, conceptualisé en 1979, pour tenter de prendre la mesure de l’ego d’un individu. À chaque fois, les résultats de ce professeur de l’université de l’Illinois sont venus infirmer la théorie d’une mégalomanie de masse en pleine expansion. Selon Brent Roberts, ce ne sont pas spécifiquement les ados de la génération X, Y ou Z qui seraient particulièrement narcissiques mais les jeunes en général, ceux-ci étant par définition dans l’âge de la construction de soi où l’on expérimente différentes postures et personnalités en quête d’un insaisissable moi." Comme disait ce cher Socrate, "A notre époque, les enfants sont des tyrans".