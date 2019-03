Un peu, beaucoup, à la folie... Jusqu'à quel point peut-on mentir pour séduire ?

Mais ce que fait l'héroïne de Celle que vous croyez n'est-il pas lié à la schizophrénie de l'époque, entre injonction permanente à la transparence (on sait tout sur n'importe qui en deux clics) et petits arrangements avec le réel (besoin de préserver une part de mystère, de secret, pour cultiver son jardin intime) ? "Si tout se voit et tout se sait sur l'autre, le mystère disparaît et laisse la place à une 'dictature' de la transparence, note Claire Alquier. Cela correspond aussi à la manière dont on se rencontre aujourd'hui, les sites de rencontre et autres applications invitent l'utilisateur à améliorer son image. On ment par omission, on tait les choses moins reluisantes et on met en évidence ce que l'on imagine positif."





Pourtant, ultra-modernité ou pas, il ne faut jamais perdre de vue cette vérité intemporelle et universelle selon laquelle les défauts rendent uniques, et que vous ne serez jamais aussi lisse qu'une photo sur un profil de Tinder : "La découverte des imperfections de l’autre participe au cheminement amoureux car, l’attirance aidant, l’amour rend aveugle et tolérant et rend charmants tous ces petits défauts que l’autre n’a pas voulu montrer de prime abord", souligne Patrick Papazian. En bref, pour séduire, un peu d’omission ne fait pas de mal pour le jeu et la stimulation, mais la falsification ou l’affabulation promettent des lendemains très difficiles...