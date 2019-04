Aiguë, grave, nasillarde... Votre voix reflète-t-elle votre personnalité ?

A contrario, ceux qui ont la voix aiguë sont ceux qui supportent le moins bien leur voix, tout comme ils sont ceux qui énervent le plus leurs interlocuteurs : "Il faut savoir que les voix aiguës, d’hommes ou de femmes, contiennent une gamme plus importante d’ondes sonores (durée syllabique, intensité sonore et hauteur mélodique des phonèmes), activant, dans le cerveau de celui qui les écoute, des zones généralement sollicitées pour traiter des bruits complexes. Et qui dit analyse de bruits complexes dit plus d’efforts pour le cerveau", souligne Christophe Haag. Par ailleurs, "les trois quarts des personnes qui ont des voix aiguës ont tendance, sous l’effet du stress par exemple, à parler vite. Et plus elles parlent vite, plus leur voix monte dans les aigus." Un conseil, alors ? "Si votre voix est haut perchée, parlez plus lentement (en réduisant votre débit de parole) et doucement (en diminuant le volume)."





De là à dire qu'il est possible, avec le temps, d'apprivoiser sa voix lorsqu'on la déteste, et d'apprendre à l'aimer voire à en jouer, comme on joue d'un défaut trop apparent ? "Pour 96% des personnes interrogées dans l'étude que j'ai menée, la voix serait comme le cerveau humain : élastique, malléable. En bref, elle se 'travaillerait'. Et ils ont raison, même s’ils sont 83% à ignorer ce que sont la 'phoniatrie' ou le 'coaching vocal', un accompagnement personnalisé permettant de façonner la voix. Ce sont les orthophonistes, médecins phoniatres, ou autres formateurs et "coaches" (souvent d’anciens animateurs de radio ou acteurs de théâtre) qui vous aident à travailler la respiration, la diction, le souffle, la posture, la projection de la voix, l’articulation, etc."





Des problèmes de voix qui, de toute façon, disparaîtront inéluctablement avec le temps : "Une fois que vous entrez dans le troisième âge, votre voix va perdre de sa puissance, de son endurance et de sa souplesse car les cartilages se calcifient – un phénomène plus rapide chez l’homme. Aussi, plus nous vieillissons et plus les différences entre les voix des deux sexes s’amenuisent : la voix des hommes devient plus aiguë, celle des femmes plus grave. Elles finissent, d’une certaine manière, par se rejoindre." Soit un retour à la parité vocale, celle que l’on a connue dans les cours de récré avant la puberté.