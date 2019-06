Pourquoi s'échine-t-on à maintenir un lien avec nos amis de longue date ?

Anniversaires, mariages, naissances, maladies... Nos amis nous accompagnent tout au long des étapes importantes de notre vie. Mais les liens évoluent avec le temps et nous les maintenons souvent avec des copains de longue date avec qui nous n'avons plus grand-chose en commun et que nous voyons finalement très peu. Pourquoi mettons-nous un point d'honneur à ne pas nous détacher d'eux ? Que cherchons-nous à travers ce besoin de garder le contact ? À l'occasion du "Best Friends Day" ce samedi 8 juin, une fête des meilleurs amis venue aux Etats-Unis, LCI a recueilli des témoignages et posé la question à des spécialistes.





Chloé, 28 ans, nous confie que ses amis d'enfance sont essentiels à son équilibre personnel : "Je fréquente toujours ma bande du collège et du lycée, nous avons grandi ensemble et avons fait les 400 coups. Même si aujourd'hui, nous avons évolué, suivi des parcours différents et que nous passons moins en moins de temps ensemble... Nous avons une histoire commune qui nous lie chacun l'un à l'autre, et qui fait que quoi qu'il arrive, on prendra toujours soin d'être là pour les grandes étapes de nos vies respectives et s'entraider quand il le faut".