"Blue Monday" : ce lundi est-il vraiment le jour le plus déprimant de l'année ?

Allez, on vous décrypte : dans cette équation, le W correspond à "Weather" (météo), D-d à "debt" (différence des dettes contractées à la période des fêtes avec la capacité effective de remboursement avant la prochaine paie), T est pour "Time", ou temps écoulé depuis Noël, Q est le temps écoulé depuis nos résolutions du Nouvel An, M est le Manque de motivation, et Na retranscrit notre "besoin d'agir". Sortez vos calculettes, le résultat est formel : le jour le plus déprimant de l’année, c’est donc bien le troisième lundi de janvier.