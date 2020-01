"Blue Monday" : ce lundi est-il vraiment le jour le plus déprimant de l'année ?

Allez, on vous décrypte : dans cette équation, le W correspond à "Weather" (météo), D-d à "debt" (différence des dettes contractées à la période des fêtes avec la capacité effective de remboursement avant la prochaine paie), T est pour "Time", ou temps écoulé depuis Noël, Q est le temps écoulé depuis nos résolutions du Nouvel An, M est le Manque de motivation, et Na retranscrit notre "besoin d'agir". Sortez vos calculettes, le résultat est formel : le jour le plus déprimant de l’année, c’est donc bien le troisième lundi de janvier.

Par la suite, d’autres études sont venues abonder dans ce sens. En 2010, la BBC News avait interrogé des psychologues prédisant que la crise économique s’était transformée en "crise de l’âme" : les gens étaient tristes, déprimés, avec le sentiment de ne pas réussir à avancer dans leur vie. Un facteur qui aggravait encore la déprime du "Blue Monday". En 2013, c’est une cabinet de conseil aux entreprises pour lutter contre l’absentéisme, FirstCare , qui avait constaté, à travers une étude réalisée par ses soins, que le pic des absences au travail se manifestait en effet ce fameux troisième lundi de janvier. La société appelait ainsi les patrons à "bien soutenir leurs employés dans ces moments difficiles pour éviter le surcoût dû à l'absentéisme".

Bref, on va tous en baver. D’autant qu’à tous ces facteurs s’ajoute la météo de ce lundi 20 janvier, qui annonce de grosses intempéries sur une partie du pays. Que du bonheur. Mais rassurez-vous. Peut-être pouvez-vous échapper à l'enfer de la déprime. Car l’autre petite histoire derrière celle de ce Blue Monday veut surtout que ce professeur Cliff Arnal ait en fait été missionné, et payé pour ses recherches, par Sky Travel, une agence de voyage… qui – comme les choses tombent bien – communiquait en même temps sur le bienfait des voyages en janvier, justement pour lutter contre cette arrivée de la déprime. Ce même professeur Cliff Arnal est d’ailleurs aussi celui qui a découvert le jour le plus heureux de l’année… Mais pour cette étude là, c’est pour une marque de glace qu’il avait travaillé : ce jour tombe en effet le troisième vendredi du mois de juin. Là encore, c’est approprié. Alors le Blue Monday, réalité ou génial coup de pub ? Lundi, en plus de déprimer, on pourra méditer...