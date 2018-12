VIDÉO - Blues de Noël : pourquoi certains vivent-ils si mal les fêtes de fin d'année ?

Face à cette déprime, que faire ? Offrir ! Pour oublier ses soucis, rien de mieux qu'apporter de la joie aux autres. Pas besoin de casser son PEL, des petits cadeaux, une marque d'attention feront toujours plaisir à vos proches. Si vous êtes seul(e), entourez-vous de personnes que vous appréciez et profitez d'un bon moment. Mieux, faites du bénévolat et transmettez votre amour à des personnes qui ont encore plus besoin de vous.





Enfin, pour s'évader et laisser tous vos problèmes de côté, pourquoi ne pas partir en voyage ? La nouveauté a toujours du bon ! Allez, on garde le moral, plus que quelques mois et le soleil sera de retour.