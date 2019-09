VIDÉO - Cédric Klapisch sur le divan : pourquoi il ne faut pas hésiter à consulter un psy selon le réalisateur

Fort de cette expérience, Klapisch est retourné voir un psy à l'âge de 30 ans : "A cette époque, je me disais que ces problèmes allaient être de la nourriture pour écrire des histoires. Ce qui est vrai, c’est que la création reste une façon de s’exprimer, de sortir de soi des choses personnelles et intimes et ce qui compte, c’est de ne pas les garder en soi. Mais créer n'est pas la même chose que consulter quelqu’un qui vous aide à être plus équilibré. Par ailleurs, le fait d’aller mieux ne me rendait pas moins intéressant vis-à-vis de ce que j’avais à écrire, vis-à-vis de mes créations. Je me sentais juste mieux dans ma peau. Cela a donc été important de faire ce travail-là."





De manière générale, la psychanalyse et tout ce qu'elle revêt aide, plus que jamais, à une heure de panne de communication, à panser les traumatismes comme les blessures de l’enfance. Un mal très répandu : "C’est assez couillon le principe de la psychanalyse", poursuit-il. "Vous êtes obligé de revisiter ce qui s’est passé dans votre enfance, les problèmes que vous avez vis-à-vis de votre père, de votre mère, de vos frères et sœurs. Si vous ne faites pas ce travail-là, quelque chose vous manque. Bien sûr, personne n'est obligé de consulter, mais tout le monde doit se poser des questions." Ne serait-ce que pour avancer dans sa vie, précisément au moment où l'on a le sentiment intime et diffus de s'enliser avec ses espoirs déçus dans un marécage...