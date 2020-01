Cette année, j'arrête de râler !

Chaque jour, les raisons qui nous poussent à perdre patience sont nombreuses. La mauvaise humeur est une maladie contagieuse. Ce côté négatif et pessimiste nous empoisonne la vie et celle de notre entourage, explique la psychanalyste Liliane Holstein. Comment chasser la morosité du quotidien et cesser de râler en permanence ? Voici quelques astuces.



