Agression choquante d’un piéton malvoyant à Paris : quand la "rage au volant" s’empare des automobilistes

Parmi ses différents travaux sur le stress au volant, Jean-Marc Bailet avait par ailleurs fait une expérience intéressante : après avoir disposé des capteurs sur la poitrine de conducteurs de 18 à 80 ans pour mesurer les écarts dans les battements du cœur, il avait constaté qu'une fois derrière un volant, celui ci s'emballe. Ce qui l'a amené à la conclusion suivante : "il est clair qu'on conduit avec ses yeux, mais aussi (et surtout ?) avec son cœur. Sans compter tout ce qui peut se passe dans la tête", analyse-t-il. Ainsi, sans s'en rendre compte, on aurait tendance à enchaîner un continuum de gestuelles : "d'abord, on grommelle ('sale con, tu mets ton clignotant pour tourner à droite et tu vas à gauche'), puis on parle, ensuite on ouvre la fenêtre et enfin on descend pour s'expliquer avec des mots de plus en plus forts", explique le psychologue.





Que faire pour enrayer cette mécanique, finalement si bien huilée ? Jean-Marc Bailet conseille d'abord de disposer sur le tableau de bord la photo d’un être cher (enfant, compagne, parents…) pour se ressourcer en cas de difficulté. Ensuite, de mettre, près du levier de vitesse, un objet fétiche : "En le touchant on reste en contact avec celui ou celle qui nous l’a offert", dit-il. On peut aussi apporter dans sa voiture ses musiques préférées pour recréer une ambiance. Enfin, on n’oublie pas le pouvoir des parfums qui donnent une sensation de bien-être. Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, sachez que des recherches récentes ont démontré que ce n'est en moyenne qu'à 42 ans qu'on acquière une certaine sagesse au volant. "C''est-à-dire qu'on se respecte soi-même, qu'on respecte les autres, mais aussi et surtout, qu'on respecte le code de la route", conclut Jean-Marc Bailet.