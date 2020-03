Confinement : comment ne pas perdre ses repères ?

En plein confinement, vivre enfermé et tourner en rond dans son appartement entraînent une perte de la notion d'espace et de temps. Il est pourtant essentiel de pouvoir garder des repères autant pour soi que pour sa famille. Horaire, repas et activités, il n'est pas facile de s'adapter aux besoins de chacun. Pour les enfants comme pour les adultes, il est vital de structurer un emploi du temps selon le Docteur Serge Hefez.



