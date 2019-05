Fête des voisins : pourquoi avons-nous tendance à les espionner ?

Ce vendredi a lieu la Fête des voisins, qui donne la possibilité à chaque habitant d’un même immeuble et/ou d’un quartier de se retrouver autour d’une collation, de socialiser, de gratter le vernis des apparences et donc d’en savoir plus que ce que l'image sociale laisse paraître. Un événement qui traduit une propension humaine à s’intéresser à la vie de ses voisins, eux qui nous semblent si proches et si lointains en même temps. Mais quid de ceux qui aiment pousser le bouchon un peu loin, quitte à espionner ?





Selon le psychiatre Jérôme Palazzolo, contacté par LCI, la soif d'apprendre de son voisin relève d'abord de la simple curiosité. "Il s’agit d’un comportement complexe puisque son objet est l’information qu’on ne possède pas : le voisin curieux veut savoir ce qu’il ne sait pas encore..." Le dictionnaire Larousse décrit en effet cette "curiosité" à la fois comme "la qualité de quelqu’un qui a le désir de savoir" et comme un "désir indiscret de savoir". Preuve, selon le psychiatre, qu’il s’agit d’une dynamique duelle pouvant être positive ou négative : "On peut avoir envie de comprendre le fonctionnement d’un moteur d’avion à réaction... et espionner discrètement ses voisins dans leur jardin. En réalité, cela relève du même phénomène comportemental. Il peut s’agir d'un trait de caractère, présent en toute occasion, ou bien la curiosité peut également se manifester dans des circonstances particulières ('Tiens… pourquoi mon voisin fait autant d’allers-retours entre son garage et sa maison ?'). Parfois même, il peut s’agir d’une curiosité malsaine, où le sujet veut accéder à une information permettant de nuire à quelqu’un…"