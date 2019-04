Notre-Dame : pourquoi l’image de l’effondrement de la flèche restera gravée dans nos mémoires

On peut même se demander pourquoi cette flèche qui tombe marque autant les esprits, voire plus, que les flammes dévorant la cathédrale. "En plein règne de l'image choc, la flèche qui chute, c’est une image en mouvement, contrairement aux images statiques de l'intérieur de la cathédrale", note le sociologue. Une image qui, selon lui, en rappelle une autre : "En voyant les premières images de Notre-Dame en feu, on a pu penser aux attentats du World Trade Center : ce ne sont pas les mêmes retombées humaines, bien sûr, mais c’est le même état de sidération qui nous saisit. La différence, c’est qu’en 2001, deux tours païennes s’effondrent. En 2019, la flèche tombe mais les deux tours chrétiennes restent sur leurs pieds, un peu comme si notre histoire chrétienne se rappelait soudain à nous."





Pour autant, la dévoration d'un tel monument par des flammes "touche tout le monde, pas seulement les catholiques", et donne bien lieu à "une émotion nationale" : "Dans cette flèche qui chute, il y a une part culturelle mais aussi une part mystique – et non religieuse –, donnant à éprouver ce sentiment que quelque chose nous dépasse, poursuit Michel Fize. On parlerait presque de transcendance, et je ne pense pas que nous aurions la même émotion pour la Tour Eiffel. C’est pourquoi, au-delà du choc visuel, l’essentiel pour la majorité des gens reste quand même d’avoir les deux tours solides sur leur pied. Un monument endommagé, en somme, mais qui n’a pas disparu et qui permet toujours de mesurer le monde, en somme de garder espoir." Soit l’une des raisons pour lesquelles, depuis la nuit des temps, on bâtit des cathédrales.