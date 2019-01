Dans le plus simple appareil au bureau ou au lycée : que signifient nos rêves étranges de nudité ?

Se retrouver nu dans un endroit public, voilà un rêve que beaucoup d'entre nous ont un jour éprouvé. Nombreux sont ceux qui le confient au gré des forums de discussion, avec des variantes, de manière parfois positive ("Je suis dans un supermarché et je vois que je suis nue, que les gens me regardent, mais bizarrement, moi, ça ne me choque pas plus que ça") mais le plus souvent négative ("En marchant nue dans une ville, je me suis mis à avoir honte à cause du regard des autres").





"Dans son songe, le rêveur se rend compte progressivement qu’il est nu", selon le spécialiste du langage des rêves Tristan-Frédéric Moir : "Le plus souvent, il réalise sa nudité au milieu des autres qui, eux, sont habillés, dans la rue ou sur son lieu de travail. Une prise de conscience qui provoque une gêne, propre à l’incongruité de la situation et à cette mise à nu. En d'autres termes, les autres n’étaient pas prêts à cette nudité soudaine, à recevoir cette spontanéité", nous explique l'auteur de "Mieux se connaître grâce à ses rêves" (Marie-Claire éditions). Un sentiment de malaise devenant tel qu’il peut tirer le dormeur du sommeil.