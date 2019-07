"Ça 2" fait déjà trembler les coulrophobes : mais pourquoi les clowns effraient-ils autant ?

Ledit roman et surtout son adaptation télévisée diffusée au début des années 90 ont engendré une épidémie de "coulrophobie" (peur inexpliquée des clowns) aux Etats-Unis comme dans le reste du monde. Des séquences de psychoses collectives dont on a pu voir l'illustration, à l'automne 2014 dans le monde anglo-saxon, mais également dans le nord de la France, en Bretagne ou en Alsace, avec de multiples agressions et intimidations perpétrées par des hommes déguisés en clown.