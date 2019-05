Misophonie : qu'est-ce que ce trouble dont souffre l'acteur Bruno Salomone (comme beaucoup d'entre nous) ?

Le psychiatre, qui a eu à prendre en charge quelques cas de misophonie, considère que cette affection réagit bien à l’association entre antidépresseur, qui booste la sérotonine et n’est donc ici pas prescrit spécifiquement dans l’optique de lutter contre une dépression, et TCC (thérapie cognitivo-comportementale) : "La démarche suivie en TCC est une démarche structurée qui nécessite de définir un 'plan d’action' : on va chercher à modifier directement les comportements désadaptés afin de permettre à la personne qui souffre de misophonie de se libérer rapidement des symptômes qui la font souffrir."



Il s'agit de faire adopter à celui ou celle qui en souffre une vision plus pragmatique qu'à l'accoutumée : "Le but est de 'désapprendre' les comportements qui vous gênent, et à en adopter d'autres qui permettent une vie plus normale. Au delà de l'action sur les comportements, l'apport de la psychologie cognitive fait que vous allez tenir de plus en plus compte de vos idées et de vos propres sentiments, de votre univers intérieur : quelles sont les réactions corporelles que provoque la situation angoissante ? Dans quelles circonstances les symptômes sont-ils apparus la première fois ? Quelles en sont les conséquences familiales, sociales, professionnelles ? Comment réagit votre entourage, votre famille ?" Bref, c'est à partir de toutes ces réponses que va pouvoir s'élaborer une stratégie thérapeutique déterminée, pouvant aider celle ou celui qui souffre de ces petits sons déréglant le quotidien.