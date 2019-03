VIDÉO - Nous le sommes tous mais à des degrés divers : êtes-vous plutôt hystérique ou obsessionnel ?

Côté avantages, l'hystérique jouit d'une souplesse mentale qui lui permet de s'adapter facilement, en plus d'être une personne énergique et ayant le sens de l'humour. "II est souvent créatif, c'est un caméléon. Il est tourné vers la sphère relationnelle. Hypersensible, il flaire intuitivement le désir de l’autre et les nouvelles tendances", poursuit Sébastien Garnero. Des caractéristiques qui favorisent la malléabilité, le changement ou encore la prise de risque. Des atouts très utiles aux yeux de Gérard Pavy, psychologue clinicien et psychanalyste que nous avons également interrogé, pour des domaines comme le marketing, la publicité, la communication, les médias et les métiers artistiques en général.





Mais il faut savoir que les personnalités à tendance hystérique font face à une forme d’insatisfaction permanente. Elles se questionnent souvent sur leur place et cèdent à des états émotionnels et affectifs parfois disproportionnés. Elles idéalisent les résultats attendus et s'enthousiasment facilement, négligeant le plus souvent les aspects négatifs.