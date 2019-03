Bleue, jaune, rouge ou verte ? On a demandé à un expert en communication d'analyser la personnalité d'Emmanuel Macron

La personnalité d'Emmanuel Macron est associée à trois couleurs : "Le rouge en premier lieu, le jaune ensuite et quelques touches de bleu", explique à LCI Thomas Erikson. Rouge, car c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il dit. Il est dans la maîtrise, le contrôle. "Il a beaucoup de volonté. En observant ses interviews, on constate qu'il est très ouvert et positif. En revanche, il sourit peu, tout simplement parce qu'il possède davantage de rouge que de jaune dans son caractère", analyse le spécialiste.





Par ailleurs, le chef de l'État a aussi des traits caractéristiques des bleus. Cela s'exprime dans le contrôle de son langage corporel. "Par moments, on sent qu'il voudrait être plus ferme mais qu'il arrive à atténuer ce côté-là en étant positif. Il accorde également beaucoup d'attention aux détails. Il a de nombreuses connaissances en philosophie, littérature, art..". Pour illustrer son propos, Thomas Eriskon nous donne l'exemple du discours tenu le 7 septembre 2017, à Athènes, en Grèce. À l'occasion de cette visite, le locataire de l'Elysée s'était exprimé dans un grec parfait pendant deux minutes. "Une prouesse qui requiert beaucoup de préparation en amont, ce qui est représentatif des personnalités bleues".